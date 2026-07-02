Embraer a finalisé l’acquisition des parts que Safran détenait dans EZ Air Interior. Cette acquisition s’accompagne de la reprise de certains actifs industriels liés à ses opérations au Brésil, à savoir la partie du site de Safran Cabin à Jacarei dédiée aux programmes Embraer.

EZ Air était une coentreprise fondée en 2012 par Embraer et C&D, devenue Safran Cabin depuis. Basée à Chihuahua, au Mexique, elle était détenue à 50/50 par Embraer et Safran Cabin. Travaillant exclusivement sur les programmes de l’avionneur brésilien, elle produit des éléments clefs de cabine pour les E-Jets : coffres à bagages, cuisines, toilettes, panneaux de plancher. Elle emploie 1 100 personnes.

« Cet accord s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement industriel à court et à long terme », affirme Francisco Gomes Neto, PDG d’Embraer.

Safran et Embraer avaient annoncé cette transaction au mois de janvier dernier. L’industriel français avait auparavant déjà indiqué qu’il envisageait la vente d’une partie de ses activités Cabin, dans le cadre de ses réflexions autour du recentrage de ses activités sur ses secteurs clefs.