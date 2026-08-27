L’un des enseignements des réservations de Qantas est que la croissance de la demande est deux fois plus forte en cabine premium qu’en cabine économique. Pour adapter son offre, la compagnie a donc décidé d’aménager seize de ses futurs Airbus A321XLR avec une cabine affaires qui abritera des sièges transformables en lit horizontal. Une première pour un monocouloir de sa flotte.

Cette offre sera disponible sur des appareils dont les livraisons débuteront en 2028 et qui assureront des liaisons transcontinentales ou des liaisons internationales court et moyen-courrier.

Les suites de classe affaires seront disposée en rangées de 1×1. Disposées en épi, avec un angle, elles abriteront donc un siège qui pourra être converti en lit horizontal et disposeront d’une porte coulissante. Chaque fauteuil sera également équipé d’un écran de 19 pouces, de systèmes de recharge sans fil ou par port USB-C et de rangements. Une connexion Wi-Fi sera disponible.

Avec cette nouvelle cabine, les A321XLR auront une offre premium plus fournie que les appareils qu’ils remplacent (des Boeing 737-800).