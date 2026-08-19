Le ministère indien de la Défense a lancé son très attendu appel d’offres pour l’acquisition de 60 avions de transport multirôles destinés à l’Indian Air Force (IAF) le 12 août, dans le cadre du programme MTA (Medium Transport Aircraft).

Valorisé à environ 1 000 milliards de roupies (près de 10 milliards de dollars), ce programme d’acquisition vise à remplacer les Antonov An-32 vieillissants de la flotte de transport indienne.

Les besoins portent sur des appareils capables d’emporter entre 18 et 30 tonnes de chargement, avec une priorité accordée aux performances sur pistes courtes et non préparées.

La compétition devrait opposer notamment Airbus (A400M), Lockheed Martin (C-130J) et Embraer (KC-390).

Le marché doit être conduit selon une formule « Buy and Make », avec les 12 premiers appareils livrés directement par l’avionneur sélectionné, puis les 48 suivants produits en Inde par un partenaire industriel local, conformément aux initiatives « Make in India » (Fabriquer en Inde) et « Atmanirbhar Bharat » (Inde autonome).

Le dossier de consultation a été adressé aux industriels indiens Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Tata, Mahindra Defence et Adani Defence. Ils devront s’associer à un constructeur aéronautique étranger, établir une ligne d’assemblage final et mettre en place des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) sur le territoire.

La part du contenu local requis pour les appareils assemblés en Inde démarrerait à 40% et progresserait jusqu’à 60% par étapes.

Le remplacement des An-32 doit intervenir à partir du début de la prochaine décennie. Les livraisons des avions de transport doivent commencer dans les 36 mois après la signature du contrat.

L’Acceptance of Necessity du programme avait été approuvée par le Defence Acquisition Council le 26 mars dernier.