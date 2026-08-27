Le compte à rebours s’est emballé pour les Airbus A380 de Qantas. Le groupe a annoncé le 27 août qu’il commencerait quatre ans plus tôt que prévu à retirer les dix Super Jumbos de sa flotte. Ils partiront à partir de l’exercice 2028 au lieu de l’exercice 2032. Pour cela, Qantas négocie avec Airbus et Boeing pour convertir les options qu’il détient sur une vingtaine de gros-porteurs supplémentaires à partir de 2030.

Pour sa flotte long-courrier, Qantas a actuellement signé des commandes fermes pour douze A350-1000ULR, douze A350-1000 et douze 787. Les A350-1000ULR sont exclusivement dédiés au projet Sunrise (le premier devant être livré en avril 2027). Les A350-1000 ont quant à eux vocation à remplacer les A380 et les 787 remplaceront une partie des A330. Mais pour couvrir les besoins, le groupe a besoin de davantage d’appareils.

En ce qui concerne les enjeux autour de l’A380, Vanessa Hudson, la directrice générale de Qantas, a expliqué que les appareils de nouvelle génération seront capables d’opérer toutes les routes affectées au Super Jumbo grâce à un rayon d’action plus important et qu’ils pourront en ouvrir de nouvelles, avec de meilleures performances économiques. Les A380, en flotte depuis 2008, vont par ailleurs voir leurs coûts de maintenance augmenter au fur et à mesure qu’ils vieillissent. Enfin, les appareils de nouvelle génération seront livrés avec des cabines plus modernes, qui « transformeront la façon de voyager ».

Le renouvellement de la flotte devrait permettre au segment Qantas International d’atteindre une marge opérationnelle de 10 % à 12 % pour l’exercice 2030.

Sur l’exercice 2027 (qui a commencé le 1er juillet), le groupe devrait recevoir dix-sept appareils, puis jusqu’à 31 sur l’exercice 2028. La grande majorité d’entre eux est destinée à Qantas.