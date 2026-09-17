SATA Holding a choisi de maintenir six entités dans le processus de privatisation d’Azores Airlines, sur les huit qui avaient manifesté leur intérêt au 8 septembre. Ces six candidats doivent désormais soumettre une offre non contraignante d’ici le 21 septembre. L’objectif est de céder une participation d’au moins 75 % au capital de la compagnie.

En parallèle, le groupe a récemment indiqué qu’il avait reçu onze manifestation d’intérêt pour la privatisation à 100 % de SATA Handling.

Ces deux cessions sont réalisées dans le cadre d’un plan de restructuration du groupe, approuvé par l’Union européenne. Celle d’Azores Airlines doit se conclure avant la fin de l’année.