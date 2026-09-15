Les réalisations de Limatech ne sont pas perdues. Ascendance a annoncé le 14 septembre qu’elle avait racheté les actifs industriels et intellectuels de la société toulousaine, placée en liquidation judiciaire au mois de juin dernier. Pour Ascendance, l’intégration de ces capacités dans les batteries lithium pour l’aéronautique va renforcer son savoir-faire dans les systèmes de propulsion hybride-électrique et soutenir le développement de Sterna.

En effet, elle récupère les brevets, les certifications, les équipements industriels et lignes de production de Limatech, soit plusieurs années de développement et d’innovation dans les batteries aéronautiques. Tous ces actifs sont complémentaires des technologies développées en propre par Ascendance pour son système d’hybridation Sterna (conçu pour des applications aéronautiques civiles jusqu’à 70 places et de défense) et permettront d’accélérer son développement et son industrialisation.

« Notre enjeu est désormais de transformer notre avance technologique en produits industrialisables et déployables à grande échelle. La batterie est l’une des briques stratégiques de cette équation. Les technologies développées par Limatech sont complémentaires de nos propres développements et vont nous permettre d’accélérer notre roadmap Sterna et sa mise en production », confirme en effet Jean-Christophe Lambert, CEO et cofondateur d’Ascendance.

Ascendance sécurise ainsi une brique technologique critique de la propulsion hybride-électrique.