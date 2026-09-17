Après avoir racheté les actifs de VoltAero en juin dernier, Aura Aero a remis en vol le prototype de Cassio S développé par la société désormais liquidée. Le démonstrateur hybride-électrique a décollé de Rochefort le 16 septembre. L’avionneur toulousain a toutefois décidé de le rebaptiser X-VOLT.

Aura Aero rappelle que le X-VOLT est un actif technologique précieux pour ses propres programmes. Ayant plusieurs années d’essais en vol dans les ailes (en 270 vols), l’aéronef apporte avec lui ses données, ses technologies brevetées et les enseignements tirés de ses essais. Ils viendront enrichir les travaux déjà menés par Aura pour son futur avion régional hybride-électrique ERA. Les deux plateformes ont par ailleurs opté pour les mêmes moteurs électriques, l’ENGINeUS de Safran.

X-VOLT devient ainsi un banc d’essai vol pour les technologies de propulsion d’ERA. Il permettra de tester en conditions réelles différentes briques technologiques du futur système propulsif d’ERA, avant leur intégration sur le prototype.

Lors de l’acquisition des actifs de VoltAero, Aura avait rappelé qu’ils lui permettraient d’accélérer le développement d’ERA mais aussi de ses autres programmes électriques et hybrides-électriques, Integral E et le drone Enbata. La reprise du site de Rochefort (avec accès direct à la piste et d’une surface de 2400m2) et d’une partie des équipes de VoltAero lui a également donné de nouveaux moyens industriels.