Elbe Flugzeugwerke (EFW) a remis à EgyptAir Cargo le cinquième et dernier Airbus A330-200P2F commandé par le transporteur après une conversion réalisée dans ses installations de Dresde (Allemagne).

L’appareil (MSN 683, SU-GCH, Trent 700) a rejoint sa base du Caire le 12 septembre.

EgyptAir avait été le client de lancement de la version A330-200P2F. Sa filiale cargo avait réceptionné son premier exemplaire (MSN 600), le 3 août 2018, quelques semaines après l’obtention du certificat de type supplémentaire (STC) délivré par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Les cinq A330-200 ont tous été prélevés dans la flotte passagers d’EgyptAir avant leur conversion.

La société allemande détenue par ST Engineering et Airbus aura ainsi converti et relivré un total de 9 avions tout cargo issus de différentes générations de gros-porteurs Airbus à la compagnie égyptienne (avec 2 A300B4-203F et 2 A300-600F).

Les A330P2F d’EgyptAir Cargo desservent régulièrement l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, avec des dessertes programmées et des opérations ponctuelles ou charter selon la demande.