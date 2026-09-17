Le tribunal des faillites du district sud de New York a approuvé les « requêtes de premier jour d’airBaltic », présentées lors de son placement sous Chapitre 11 le 14 septembre. Cela va permettre à la compagnie lettone de poursuivre normalement ses opérations et d’accéder à une première tranche de financement DIP (Debtor in possession) de 140 millions d’euros sur les 350 millions d’euros annoncés.

airBaltic détaille que les autorisations accordées par le tribunal lui permettent d’assurer le bon déroulement de son programme de vols et de l’ensemble de ses activités sans interruption, ainsi que le versement des salaires et avantages de ses collaborateurs. Elle peut également régler ses fournisseurs et partenaires commerciaux selon les conditions habituelles.

« Les décisions du tribunal constituent une première étape importante dans notre réorganisation financière, nous permettant de poursuivre nos activités tout en avançant dans la restructuration. L’approbation de notre financement DIP nous apporte une stabilité financière supplémentaire alors que nous nous efforçons de bâtir une airBaltic plus forte et plus durable », commente Erno Hildén, le PDG d’airBaltic.