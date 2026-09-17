Craignant une fuite des passagers néerlandais vers la Belgique ou l’Allemagne, le gouvernement néerlandais a décidé de réduire sa taxe sur les billets d’avion. La décision a été annoncée le 15 septembre, lors de la présentation du budget 2027 par le gouvernement.

« Afin de préserver la compétitivité de Schiphol, moteur essentiel de notre économie, nous réduisons la taxe aérienne applicable aux vols de plus de 5 500 kilomètres », indique-t-il. Elle a été ramenée au niveau de la taxe en Allemagne, qui avait également été abaissée à 59,43 euros au 1er juillet (contre 70,83 euros auparavant).

Actuellement, la fiscalité sur le transport aérien repose sur un tarif unique quel que soit le profil de vol, court ou très long-courrier. A partir du 1er janvier, la taxe sera échelonnée en fonction de la longueur du vol, avec trois catégories. Pour les vols de plus de 5 500 km, le tarif devait initialement se situer autour de 74,81 euros.

En parallèle, le gouvernement a décidé d’appuyer l’utilisation de carburant durable d’aviation en créant un fonds de 90 millions d’euros à Schiphol (financé à parts égales par l’Etat et l’aéroport). Il doit encore être approuvé par la Commission européenne.