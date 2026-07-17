La famille des monocouloirs 737 MAX de Boeing est devenue le programme le plus vendu de l’histoire de l’avionneur américain, dépassant la famille 737NG (Next Generation) en nombre total de commandes fermes.

Le carnet de commandes du 737 MAX atteint désormais 7 206 appareils (dont 2 360 déjà livrés) toutes versions confondues (9 077 en commandes brute), grâce aux différents contrats enregistrés au cours du mois de juin.

Le précédent record était détenu par la famille 737NG, principalement dans ses versions 737-700, -800 et -900, avec un total de 7 007 appareils fermes (6971 livrés et 36 derniers exemplaires en backlog).

La famille 737NG avait été officiellement lancée en 2013, avec un premier appareil livré à Southwest Airlines en décembre 1997 (un 737-700).

A titre de comparaison, la famille A320neo d’Airbus a enregistré 12 104 appareils en commande ferme (au 30 juin).