Le mois de juin et le deuxième trimestre en général ont été des périodes dynamiques pour Boeing. L’avionneur a annoncé qu’il avait livré 64 appareils au mois de juin et enregistré des commandes brutes pour 121 appareils.

Le bilan de juin a été marqué par la livraison de 42 737 MAX, alors que les cadences de production sur le programme sont en train d’accélérer pour atteindre 47 appareils par mois. Il a aussi vu la livraison de cinq 787 à Riyadh Air, qui ont permis à la compagnie d’Arabie saoudite de lancer véritablement ses opérations.

Ainsi, sur le deuxième trimestre, 171 avions ont été livrés (129 737, dix 767, sept 777 et 25 787), ce qui porte le nombre total de livraisons depuis le début de l’année à 314 appareils.

En termes de commandes, juin a également été intéressant pour l’avionneur, puisque 121 appareils ont été inscrits à son carnet, dont 108 737 MAX (six d’Aviation Capital Group et 102 de clients qui n’ont pas été identifiés). Ainsi, depuis le début de l’année, il a enregistré des commandes brutes pour 445 appareils, dont 291 737 et 111 787. Le bilan net est à 386 appareils.