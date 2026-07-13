Le plus petit membre de la famille 737 MAX de Boeing, le 737-7, devrait se voir délivrer son certificat de type de la part de la FAA dans les tout prochain jours, plus de 13 ans après son lancement officiel consécutif au premier engagement de la compagnie américaine Southwest Airlines. Le premier 737-7 avait effectué son vol inaugural en mars 2018.

Le Wall Street Journal rapporte ainsi, en citant des sources proches du dossier, que le régulateur vise une certification de l’appareil d’ici la fin du mois de juillet, un processus qui sera ensuite validé par l’EASA dans la foulée.

Southwest Airlines est de très loin le principal client de cette variante de la famille de monocouloirs remotorisés par le moteur LEAP-1B de CFM International, avec 269 exemplaires fermes contractualisés aujourd’hui et livrables d’ici 2031 (hors options).

La compagnie low-cost américaine vise cependant une entrée en service du nouvel appareil au premier trimestre 2027.

Les derniers retards dans le processus de certification du 737-7 sont principalement liés à la modification du système de dégivrage de l’entrée d’air des moteurs (EAI), l’avionneur ayant finalement retiré sa demande de dérogation temporaire auprès de la FAA début 2024, dans un contexte particulièrement tendu avec le régulateur.

Capable d’emporter entre 135 et 160 passagers (avec une cabine biclasse), voire 172 en configuration haute densité, la version courte de la famille 737 MAX (longueur de 35,6 m) disposera d’un rayon d’action de jusqu’à 3 800 nm (7040 km), le plus long des quatre versions. Pour rappel, le 737 MAX 7 avait été allongé de deux mètres par rapport à sa conception initiale.