Kepplair Evolution a annoncé la signature d’une lettre d’intention avec Corsica Technics. La société de maintenance envisage en effet l’acquisition de dix kits de conversion Kepplair 72, permettant d’adapter des ATR 72 à des missions de lutte aérienne contre les incendies.

Corsica Technics va ainsi pouvoir développer de nouvelles capacités de conversion, d’intégration et de soutien technique. Soulignant le choix d’une solution européenne et rapidement déployable, la société de maintenance se félicite de pouvoir répondre à des enjeux opérationnels majeurs pour les territoires exposés au risque incendie, alors que la saison des feux démarre de façon toujours plus précoce. Cette démarche va également servir son ambition de faire de Bastia un pôle de maintenance stratégique en Méditerranée.

Jean-Marc Cristelli, président de Corsica Technics, confirme : « le KEPPLAIR 72 s’appuie sur une plateforme connue, robuste et disponible, avec une logique de conversion qui répond aux besoins actuels du marché. Corsica Technics souhaite bénéficier de cette dynamique, en mettant à profit son ancrage aéronautique et sa capacité à accompagner le développement de nouvelles solutions au service de la protection civile. »

Conçu avec l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) et Trotter Controls, le système KEDS (Kepplair Evolution Delivery System) doit permettre de multiplier et d’optimiser les moyens aériens de lutte contre les incendies. Kepplair Evolution explique en effet que sa solution permet une analyse des performances de largage et une prédiction des empreintes au sol, qui rend les largages de retardant plus précis, donc plus efficaces.

Le Kepplair 72 sera un avion multi-rôle basé sur la plateforme ATR 72, capable donc de réaliser des opérations de lutte aérienne contre les feux de forêt mais aussi des missions de transport cargo ou d’évacuation sanitaire. Un premier prototype devrait être prêt cet été et les premiers vols et essais de largage sont prévus pour la fin de l’année. Le programme a suscité la signature de lettres d’intention pour dix-huit avions et kits de conversion.