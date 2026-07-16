Airbus a signé un contrat pluriannuel avec Scaleway, filiale cloud du groupe français Iliad, pour héberger une partie de ses applications critiques et données sensibles au sein d’une infrastructure qualifiée de « cloud souverain » européen.

Dans le cadre de ce contrat, Scaleway fournira à Airbus une infrastructure cloud destinée à moderniser certaines applications métiers, conçu pour les charges de travail exigeant les plus hauts niveaux de gouvernance, de résilience et de protection juridique, tout en intégrant des capacités adaptées aux usages de l’intelligence artificielle.

« Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement en faveur de la souveraineté numérique européenne. En intégrant un environnement cloud de confiance, performant et protégeant nos données critiques des législations extraterritoriales étrangères, nous veillons à ce que notre infrastructure numérique accompagne le rythme de notre innovation aéronautique et spatiale, tout en préservant la maîtrise et la résilience de nos opérations industrielles » a déclaré Catherine Jestin, Executive Vice President Digital chez Airbus.

La plateforme Scaleway prendra en charge des applications critiques couvrant la conception des aéronefs, l’ingénierie, la production industrielle ainsi que les opérations du groupe aéronautique européen. Airbus renforcera ainsi la protection de sa propriété intellectuelle et de ses données industrielles, tout en garantissant la continuité indispensable à ses opérations aéronautiques à l’échelle mondiale.