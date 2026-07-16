Lufthansa a nommé Lorenza Maggio au poste de directrice générale de Brussels Airlines. Elle succédera à Dorothea von Boxberg, qui a décidé de quitter la compagnie aérienne le 31 août. Sa nomination doit encore être approuvée par le conseil d’administration de SN Airholding.

Lorenza Maggio assumera également le rôle de représentante du comité exécutif auprès de la Commission européenne.

Membre du comité de direction d’ITA Airways depuis janvier 2025, Lorenza Maggio est actuellement directrice Stratégie et Intégration, ce qui fait d’elle la responsable de l’intégration d’ITA Airways au sein du groupe Lufthansa et du développement stratégique de la compagnie italienne.

Elle a auparavant occupé divers postes au sein du groupe, notamment responsable de la stratégie de marque et de la stratégie client chez Eurowings puis vice-présidente responsable des ventes de Lufthansa en Europe (hors domestique), au Moyen-Orient et en Afrique.