Aviation Capital Group (ACG) a conclu un contrat de location de longue durée avec WestJet portant sur 13 Boeing 737 MAX 10. Les appareils seront livrés à partir du carnet de commandes d’ACG une fois la certification du 737‑10 obtenue, le premier exemplaire devant être le tout premier 737‑10 receptionné par le loueur auprès de Boeing.

WestJet prévoit de mettre en service son premier exemplaire au premier trimestre 2027.

Ce nouvel accord s’ajoute à la livraison de deux 737‑8 à la compagnie low-cost canadienne par ACG au mois de février et s’inscrit dans un programme de renouvellement de flotte centré sur la famille 737 MAX.

WestJet dispose par ailleurs de commandes directes pour 60 737-10, ainsi que d’options supplémentaires, ce qui en fait l’un des principaux clients de la variante la plus capacitaire de la famille 737 MAX.

ACG a pour sa part 50 737‑10 en commande et en sera le client de lancement.