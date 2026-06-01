Airbus Helicopters a signé des accords de coopération distincts avec CAE, L3Harris Technologies et Pratt & Whitney Canada (groupe RTX) lors du salon CANSEC qui s’est tenu à Ottawa la semaine dernière.

Ces accords prévoient l’exploration conjointe de projets en matière de propulsion, de reconnaissance et de simulation, avec un accent déclaré sur les solutions d’hélicoptères pour répondre aux besoins évolutifs des Forces armées canadiennes. Sont notamment mentionnés les turbines des H175 et H175M du motoriste canadien, les systèmes de capteurs électro-optiques/infrarouges WESCAM série MXTM de L3Harris et les solutions de formation et de simulation de CAE.

« Des alliances solides et performantes sont essentielles pour assurer une capacité de défense souveraine et efficace », a annoncé Dwayne Charette, président d’Airbus Helicopters au Canada. « Ces accords témoignent d’un engagement commun à soutenir les besoins futurs du Canada en matière de missions, tout en renforçant l’écosystème aérospatial et de défense du pays ».

L’hélicoptériste européen rappelle par ailleurs qu’il est présent au Canada depuis plus de 40 ans et qu’il soutient déjà des clients civils et militaires dans un large éventail de missions, notamment les services médicaux d’urgence, les forces de l’ordre, la recherche et le sauvetage, les services publics et la défense.