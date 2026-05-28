La Suède et l’Ukraine ont officialisé le 28 mai un projet portant sur la vente d’avions de combat Gripen E/F neufs à Kiev ainsi que sur un don de Gripen C/D de seconde main, marquant une étape supplémentaire dans la modernisation des forces armées ukrainiennes. Cet accord s’inscrit dans le prolongement de la lettre d’intention signée à Linköpingen en octobre 2025 et qui prévoyait la possibilité pour l’Ukraine d’acquérir à terme entre 100 et 150 Gripen E auprès de l’avionneur suédois Saab.

Lors d’une conférence de presse sur la base aérienne d’Uppsala, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont présenté un schéma en deux volets. Dans un premier temps, l’Ukraine prévoit d’acquérir jusqu’à 20 Gripen E/F de dernière génération, puis Stockholm donnera jusqu’à 16 Gripen C/D prélevés sur la flotte de la Force aérienne suédoise (Flygvapnet), avec « des armements de pointe ».

Selon le gouvernement suédois, le don interviendra lorsque Kiev aura concrétisé l’achat de Gripen E/F. L’armement qui sera fourni à l’Ukraine pourra consister en des missiles IRIS-T, AMRAAM et Meteor. Il précise que l’Ukraine prévoit de consacrer 2,5 milliards d’euros provenant du prêt de soutien à l’Ukraine accordé par l’UE pour acquérir les Gripen E/F. L’effort consenti par la Suède est quant à lui chiffré à environ 22,2 milliards de couronnes (près de 2 milliards d’euros).

Le gouvernement suédois indique en parallèle qu’il entend commander de nouveaux appareils pour compenser la sortie de flotte des Gripen C/D donnés à Kiev, de façon à préserver ses propres capacités. Les Gripen E/F pourraient ainsi être livrés avant 2030, tandis que les premiers Gripen C/D donnés pourraient être en mesure de défendre l’espace aérien ukrainien dès l’an prochain.

L’avionneur Saab a précisé pour sa part que les prochaines étapes consisteront à ce que les autorités ukrainiennes et suédoises finalisent les négociations relatives à l’acquisition par l’Ukraine des Gripen E/F, qui devraient se faire par lots.

« Je suis très fier de l’annonce d’aujourd’hui, qui montre que la Suède et l’Ukraine, en collaboration avec Saab, franchissent de nouvelles étapes pour permettre à l’Ukraine d’accéder au Gripen, le chasseur le plus avancé au monde. Nous sommes impatients d’accompagner l’Ukraine dans l’acquisition du Gripen et les autorités suédoises dans le remplacement des appareils donnés », a annoncé Micael Johansson, le PDG de Saab.

La livraison des Gripen s’accompagnera logiquement d’un soutien à la formation des pilotes et des techniciens, ainsi qu’un dispositif de maintenance et de soutien logistique. Selon les déclarations du président Volodymyr Zelenskyy, l’Ukraine prévoit de lancer dès cette année la formation de pilotes et de techniciens sur le Gripen.