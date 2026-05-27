L’International Test Pilots School Canada (ITPS Canada) a passé commande de six avions d’entraînement avancé M-346 T Block 20 à Leonardo, avec une option sur six appareils supplémentaires.

Les nouveaux appareils devraient entrer en service au Centre international de formation tactique de l’ITPS à North Bay (Ontario) à partir de 2029.

Cet accord renforce les capacités de formation sur avions à réaction du Canada, à un moment où le pays procède à une refonte de son programme de formation des pilotes de chasse suite au retrait de la flotte de CT-155 Hawk en 2024.

L’ITPS Canada avait pu s’essayer au M-346 lors d’une campagne d’évaluation menée l’année dernière dans la région d’Ottawa.

Le M-346 est un avion d’entraînement avancé conçu pour préparer les pilotes aux avions de combat de 4e et 5e générations. Il est déjà en service dans plusieurs forces aériennes à travers le monde, tant pour la formation que, dans certaines variantes, pour des missions de combat léger. La version Block 20 est la nouvelle génération du M‑346 doté d’une avionique « tout‑numérique ».

L’ITPS forme des pilotes de chasse et des pilotes d’essai à des clients militaires et gouvernementaux, à commencer par ceux de l’Aviation royale canadienne (ARC) mais aussi pour de nombreux autres pays.