ST Engineering a nommé Jeffrey Lam au poste de Group Deputy Chief Executive Officer, avec prise de fonction ce 1er juin, rétablissant une fonction restée vacante pendant près de neuf ans.

Dans ses nouvelles fonctions, il épaulera le PDG du groupe singapourien Vincent Chong dans la conduite des priorités stratégiques du groupe, la recherche de synergies et le renforcement de l’excellence opérationnelle au sein des différentes activités, tout en conservant une supervision managériale du pôle Commercial Aerospace.

Jeffrey Lam quitte de fait ses fonctions au sein de l’activité liée à l’aviation commerciale et est remplacé par Kevin Chow, actuellement Head of Aerostructures and Systems au sein de ce pôle.

La branche Commercial Aerospace de ST Engineering regroupe les activités de maintenance (MRO), d’aérostructures et systèmes, de fabrication et de gestion d’actifs.