Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir l’activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial Services, filiale du groupe Daher, afin de renforcer ses expertises en ingénierie aéronautique.

Cette activité couvre la préparation à la production sur des étapes clés du cycle de vie industriel, ainsi que le support à la montée en cadence et à l’amélioration de l’efficacité de production, contribuant à la qualité et à la continuité des opérations aéronautiques. Elle emploie plus de 360 personnes, principalement en France, et a généré en 2025 un chiffre d’affaires de plus de 42 millions d’euros, réalisé majoritairement auprès d’Airbus, partenaire stratégique depuis 1995.

Selon Sopra Steria, cette acquisition lui permettrait ainsi d’étendre « sa capacité à accompagner un groupe comme Airbus sur un large spectre de besoins industriels critiques ».

Le projet reste soumis à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’obtention des autorisations usuelles, avec une finalisation visée au second semestre 2026.