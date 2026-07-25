Un Airbus A400M de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est pour la première fois être déployé ce samedi 25 juillet en appui des moyens de lutte contre les incendies en Gironde, une décision confirmée par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

L’appareil, qui était encore en phase de qualification il y a quelques jours, est équipé du kit amovible de largage d’eau ou de retardant développé par Airbus Defence and Space depuis plus de 5 ans.

Le ministère des Armées a précisé que la préparation technique et la formation des équipages avaient débuté le 20 juillet. L’A400M, mobilisé à titre expérimental, doit ainsi intervenir en soutien de la Sécurité civile, avec une capacité de largage d’environ 20 tonnes, soit l’équivalent de deux Dash.

L’armée de l’Air et de l’Espace a indiqué que l’appareil agira en amont des flammes pour appuyer ponctuellement les autres moyens spécialisés dans la lutte contre les incendies.

La nouvelle capacité de l’avion de transport militaire européen permet ainsi de larguer jusqu’à 20 tonnes d’eau ou de retardant par la rampe arrière en utilisant un réservoir amovible chargé en soute de type RORO (roll-on/roll-off). Son remplissage peut être effectué en en moins de 10 minutes. L’efficacité du dispositif est particulièrement adaptée au largage de retardant compte tenu de sa dispersion plus importante que pour un appareil spécialisé.

À titre d’indication, les capacités des bombardiers d’eau spécialisés tels que les actuels Canadair CL-415 et le Dash 8 Q400 MR sont de l’ordre de 6 tonnes et 10 tonnes respectivement. Grâce à sa capacité de vol en suivi de terrain à basse altitude et à sa manœuvrabilité à faibles vitesses, l’A400M est capable d’effectuer des largages d’eau avec une très grande précision et à très basse altitude (jusqu’à 150 pieds / 45 mètres).

L’AAE aligne aujourd’hui une flotte de 25 A400M, des appareils basés sur BA 123 d’Orléans.