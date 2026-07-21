General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) présente son drone de combat FQ‑42A au salon aéronautique de Farnborough, un drone récemment sélectionné par l’US Air Force dans le cadre du programme Collaborative Combat Aircraft (CCA).

L’appareil, dérivé du démonstrateur YFQ‑42A qui a effectué son premier vol en août 2025, bénéficie d’un contrat de production attribué en juin 2026 pour une première tranche de systèmes destinés aux unités opérationnelles.

Le FQ‑42A, désigné « Dark Merlin », est un aéronef de combat non habité destiné à accompagner des chasseurs comme les F‑22 et F‑35 dans des missions collaboratives.

Aucune information publique ne vient à ce jour pencher vers des négociations ou une vente potentielle de FQ‑42A au Royaume‑Uni, ni d’intérêt officiel exprimé par le gouvernement britannique ou la Royal Air Force (RAF).

Pour rappel, l’US Air Force a également retenu le FQ‑44A d’Anduril, sa flotte de systèmes de combat autonomes devant reposer sur plusieurs familles d’aéronefs opérationnelles à l’horizon 2032. Le FQ‑44A est également présenté à Farnborough.