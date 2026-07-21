La Roumanie a officialisé sa commande de douze hélicoptères H225M Caracal auprès d’Airbus Helicopters le 20 juillet, un contrat effectué dans le cadre d’un accord intergouvernemental conduit avec la Direction générale de l’armement (DGA) française via le dispositif FASt (French Acquisition for Strategic partners).

Le contrat, approuvé par le Parlement roumain, porte sur un montant de 852 millions d’euros selon les documents législatifs.

Cette acquisition d’hélicoptères militaires de la famille des Super Puma est financée via le mécanisme européen SAFE, qui permet à Bucarest de recourir à un prêt préférentiel de 16,6 milliards d’euros dédié aux investissements de défense. La DGA agit ainsi comme agence d’achat pour le compte de la Roumanie, en assurant la passation et la gestion du contrat avec l’hélicoptériste européen.

Les H225M Caracal viendront renforcer les capacités de transport et de manœuvre des forces roumaines et participeront au remplacement progressif de la flotte d’hélicoptères IAR‑330/SA330 Puma encore trés majoritaire (plus d’une cinquantaine d’exemplaires en service).

Les premières machines sont livrables à la fin de la décennie. Une option a été ouverte pour l’achat de jusqu’à trente hélicoptères supplémentaires après 2030.