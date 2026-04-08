Un nouveau loueur d’avions commerciaux est né. Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, des fonds affiliés gérés par Apollo et Brookfield ont annoncé la finalisation du rachat d’Air Lease Corporation (ALC) et le changement de nom de la société en Sumisho Air Lease Corporation (Sumisho Air Lease).

Dans le cadre de l’opération, le carnet de commandes d’Air Lease a été transféré à SMBC Aviation Capital, portant son carnet de commandes auprès d’Airbus et de Boeing à environ 420 appareils.

SMBC Aviation Capital sera le gestionnaire de la majorité du portefeuille d’avions de Sumisho Air Lease, portant le nombre d’appareils détenus, gérés ou engagés du loueur à plus de 1 700 avions placés dans les flottes de plus de 170 compagnies aériennes.

« Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre enthousiasmant pour Sumisho Air Lease. En tant que loueur d’avions établi, disposant d’une flotte moderne et économe en carburant et d’un solide profil de crédit de catégorie investissement, nous sommes idéalement placés pour répondre aux besoins évolutifs des compagnies aériennes et des investisseurs dans un marché en mutation rapide. Avec le soutien de Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield, nous disposons de la taille, de la solidité financière et de l’expertise sectorielle nécessaires pour créer de la valeur à long terme tout en bâtissant des relations de confiance avec nos clients dans le monde entier » a annoncé Noriyuki Hiruta, le PDG de Sumisho Air Lease.

ALC avait été fondée en 2010 à Los Angeles par des vétérans du secteur du leasing aéronautique, notamment Steven F. Udvar-Házy, lui-même fondateur d’International Lease Finance Corporation (ILFC) en 1973. Le nouveau loueur qui le succède, Sumisho Air Lease, dispose de plus de 29 milliards de dollars d’actifs, dont 490 appareils en pleine propriété (au 31 décembre 2025).