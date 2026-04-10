Dubai Aerospace Enterprise (DAE) et Blackstone Credit & Insurance (BXCI) ont annoncé le lancement d’« Equator », un programme d’investissement mondial à long terme, avec un objectif de déploiement d’environ 1,6 milliard de dollars par an pour acquérir des avions commerciaux.

Cette initiative vise à constituer un portefeuille diversifié d’appareils loués à des compagnies aériennes de premier plan à travers le monde.

Selon Firoz Tarapore, le directeur général de DAE, le soutien financier de Blackstone renforce les capacités de l’entreprise et place ce partenariat en position de développer un portefeuille d’avions de taille significative.

DAE se chargera de l’acquisition des actifs auprès de tiers, tandis que son département Aircraft Investor Services (AIS) en assurera la gestion.

Pour rappel, le loueur dubaïote va mettre la main sur Macquarie AirFinance (MAF) avant la fin de l’année, consolidant ainsi sa place sur le marché des principaux loueurs d’avions commerciaux mondiaux. À l’issue de l’opération, le nouvel ensemble disposera d’une flotte pro forma de 1 029 avions en propriété, sous gestion ou sous engagement et servira 191 compagnies aériennes dans 79 pays.