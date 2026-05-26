Figeac Aéro a remporté un nouveau contrat auprès d’un avionneur civil et militaire déjà client des Etats-Unis. Il porte sur la production de longerons d’aile pour équiper l’un de ses programmes civils.

Ce client avait déjà confié à Figeac Aéro la production de pièces de voilure pour un autre programme.

La production de ces longerons sera réalisée sur le site de Wichita et ne nécessitera pas d’investissement industriel important, pouvant s’appuyer sur les capacités existantes. Elle débutera dès le second semestre de l’exercice en cours (qui court du 1er octobre 2026 au 30 mars 2027).

« Ce nouveau contrat illustre à la fois le potentiel de développement identifié dès le lancement du partenariat et la perspective d’accompagnement de la croissance des besoins de nos clients tant dans le civil que dans le militaire aux États-Unis », se réjouit Shane Torgler, directeur de Figeac Aéro Wichita.