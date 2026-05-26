L’Australian Border Force va intégrer trois Global 6500 pour ses missions de surveillance maritime. Les appareils de Bombardier seront exploités par Metrea, qui vient tout juste d’être sélectionné par le gouvernement australien pour fournir une capacité de surveillance aérienne améliorée pour ce type de mission.

Bombardier souligne qu’il s’agit du premier contrat qui permet l’intégration de la plateforme Global dans une configuration dédiée aux missions spéciales dans le pays. Les plateformes Challenger et Learjet y assurent en revanche déjà des missions de recherche et sauvetage et d’évacuation médicale.

Le Global 6500 offre quant à lui un rayon d’action, une vitesse, une autonomie et une fiabilité qui correspondent à l’ampleur du territoire et la longueur des littoraux de l’Australie.