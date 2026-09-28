Dassault Falcon Service (DFS) vient de fêter les dix ans de son centre de maintenance de Mérignac, une activité située à proximité des lignes d’assemblage civiles et militaires de Dassault Aviation et qui vient compléter son centre de Paris-Le Bourget.

Le pôle MRO de Bordeaux avait en effet démarrer son activité en septembre 2016, puis avait été inauguré officiellement en novembre de cette même année, accompagnant l’arrivée des premières grandes visites de maintenance programmées (C-check) des Falcon 7X.

Le double hangar de 7 200 m2, qui dispose de 6 lignes de maintenance, a ainsi réalisé 600 chantiers depuis sa mise en service dont 66 grandes visites réalisées sur des Falcon 7X et 8X.

« Au cours de la dernière décennie, Mérignac est devenu un maillon essentiel de notre réseau mondial d’assistance, alliant un accès privilégié aux ressources d’ingénierie de Dassault aux capacités de maintenance dont les opérateurs ont besoin », a déclaré Jean Kayanakis, le Directeur Général Adjoint du Service Clients chez Dassault Aviation. « Son développement continu témoigne de la croissance de la flotte Falcon long-courrier et de notre engagement à long terme auprès de nos clients, où qu’ils opèrent » a-t-il ajouté.

Le centre MRO bordelais de Dassault a étendu ses interventions aux familles Falcon 2000 EASy et 900 EASy. Il prend désormais en charge les inspections de 12 et 24 mois du Falcon 6X. L’établissement réalise également des réparations structurales, des modernisations avioniques EASy IV et des aménagements de cabine.

L’avionneur a également indiqué que le centre de DFS de Mérignac assurera aussi, à terme, la maintenance du nouveau Falcon 10X, le jet d’affaires ultra long-courrier à fuselage large de Dassault, dont le deuxième exemplaire a volé il y a quelques jours.