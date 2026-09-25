Thales a inauguré un nouveau « Flight Safety Center » sur son campus de Bordeaux-Mérignac le 24 septembre, un espace immersif dédié à la formation et au développement de la culture de la sécurité dans l’aviation civile et militaire.

Le centre doit réunir salariés du groupe, clients, fournisseurs et autorités autour de retours d’expérience opérationnels, de démonstrations technologiques et de modules de sensibilisation. Ils pourront ainsi partager les meilleures pratiques et explorer les technologies de pointe qui font de l’aviation l’un des modes de transport les plus sûrs au monde.

Thales souhaite ainsi montrer comment la sécurité se construit tout au long du cycle de vie d’un système aéronautique : de sa conception à son exploitation, en passant par son développement, sa certification et sa maintenance. Cette démarché intervient par ailleurs à un moment marqué « par l’augmentation du trafic mondial et des besoins accrus d’avions de combat, l’arrivée de systèmes toujours plus connectés, l’automatisation croissante des opérations et les exigences renforcées de cybersécurité ».

« La sécurité des vols est le fondement de la confiance dans l’aviation. Derrière chaque vol sûr, il y a des technologies de pointe, des processus rigoureux, une culture de la transparence et des retours d’expérience et, surtout, des femmes et des hommes engagés. Ce Flight Safety Center a été conçu pour faire vivre cette culture de la sécurité, la partager avec l’intégralité de notre écosystème et préparer ensemble les défis de l’aviation de demain » a annoncé Yannick Assouad, Directrice générale adjointe, Avionique, Thales.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large de Thales visant à déployer ce type de dispositif sur plusieurs de ses sites. Le groupe prévoit de former l’ensemble des 21 000 collaborateurs de ses activités aéronautiques civiles et militaires aux enjeux de sécurité des vols.