Le fonds britannique Attestor va acquérir les 49% restants du capital de Condor le 31 août 2027, prenant ainsi le contrôle total de la compagnie aérienne allemande. Condor est aujourd’hui pleinement engagée dans une phase de croissance et de renouvellement de ses flottes moyen- et long-courrier.

L’opération entraînera le retrait du gouvernement fédéral allemand et du Land de Hesse, actionnaires indirects de la compagnie aérienne via SG Luftfahrtgesellschaft.

Attestor détient 51% du capital de Condor depuis juillet 2021. Les 49% restants étaient conservés par SG Luftfahrtgesellschaft pour le compte des autorités fédérales et régionales allemandes. Lors de l’entrée d’Attestor au capital, une option d’acquisition des titres restants avait été prévue.

Le retrait des pouvoirs publics intervient après le remboursement anticipé par Condor des aides d’État obtenues lors des crises ayant affecté la compagnie, ancienne filiale du groupe Thomas Cook. Les modalités financières de la cession n’ont pas été divulguées.

Condor a profondément transformé son modèle économique ses dernières années en passant d’un transporteur principalement orienté vers le marché loisirs à une compagnie régulière basée à Francfort, avec des dessertes européennes conçues pour alimenter son réseau long-courrier. Elle se positionne désormais comme une concurrente directe de Lufthansa sur de nombreuses liaisons.

Sa flotte de gros porteurs a été entièrement renouvelée autour de l’Airbus A330-900 (18 livrés, 7 autres attendus d’ici 2031).