(MRO Asia-Pacific 2026) Safran Landing Systems et China Airlines ont signé un accord portant sur la révision des trains d’atterrissage principaux de la flotte de 18 Airbus A350-900 de la compagnie porte-drapeau taïwanaise (17 exemplaires livrés). Le contrat, signé dans les locaux de Safran Landing Systems à Singapour à l’occasion du salon MRO Asia-Pacific, comprend des services de révision des trains d’atterrissage ainsi que l’assistance technique associée.

Les opérations de maintenance seront réalisées au centre MRO de Safran Landing Systems à Singapour, en s’appuyant sur l’expertise de l’entreprise en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM) et sur ses capacités complètes en matière de maintenance, de réparation et de révision.

China Airlines fait déjà appel à Safran Landing Systems pour les services de maintenance des trains d’atterrissage de sa flotte d’Airbus A330. Tigerair Taiwan et Mandarin Airlines, autres filiales du groupe China Airlines, collaborent également avec Safran Landing Systems pour leurs flottes respectives.