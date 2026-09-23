Textron Aviation a célébré le roll-out du 500e Citation Latitude, le 22 septembre à Wichita. Le groupe voit dans cette étape un symbole du succès continu du jet d’affaires de taille intermédiaire.

Lancé en 2011 et entré en service en août 2015, le Citation Latitude a parié sur le confort de sa cabine pour offrir une expérience proche de celle offerte sur un jet d’affaires plus grand. Dotée d’un plancher plat et d’une hauteur sous plafond de 1,83 mètre, elle permet au passager de se tenir debout. Elle peut transporter jusqu’à neuf passagers, en fonction de la configuration.

En parallèle, le Citation Latitude offre les caractéristiques opérationnelles et économiques d’un jet intermédiaire. Equipé de deux PW306D1 de Pratt & Whitney Canada, il dispose d’une autonomie de 5 000 km (avec quatre passagers) et peut atteindre une vitesse maximale en croisière de 446 nœuds. Il est donc adapté aux missions régionales mais aussi transcontinentales. Il est capable d’opérer sur des pistes relativement courtes, avec une distance de décollage à 1 091 mètres et d’atterrissage de 756 mètres.

« Partout dans le monde, les clients continuent de choisir le Latitude car il leur offre le confort, la polyvalence et le rapport qualité-prix dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions en toute confiance », estime Lannie O’Bannion, vice-présidente senior des ventes et du marketing mondiaux.