Air France a repris ses vols de et vers Beyrouth le 26 septembre, une ligne suspendue depuis le 1er mars, au lendemain du déclenchement des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

La compagnie française relance ainsi sa liaison entre Paris-Charles-de-Gaulle et l’aéroport international Rafic-Hariri de Beyrouth après plus de six mois d’interruption. La ligne est assurée en Boeing 777-300ER.

Au Moyen-Orient, Air France maintient toutefois la suspension de ses liaisons vers Riyad jusqu’au 28 septembre inclus, et vers Dubaï jusqu’au 13 octobre inclus.

Transavia France a, pour sa part, redémarré sa desserte de la capitale libanaise depuis Paris-Orly le 25 septembre, une liaison opérée en 737-800.

Les deux transporteurs du groupe Air France-KLM rétablissent ainsi leurs opérations vers le Liban. Middle East Airlines (MEA) a continuer d’assurer la liaison Paris-CDG–Beyrouth mais avec des fréquences réduites. La compagnie libanaise opère désormais sur cette ligne avec deux vols par jour.