Dassault Aviation a signé un protocole d’accord avec l’AED Cluster Portugal destiné à identifier des domaines de coopération entre les industriels portugais et les partenaires du programme Rafale, Thales et Safran.

L’accord a été conclu à l’ambassade de France à Lisbonne par Dassault Aviation, agissant au nom de l’équipe industrielle du Rafale, et l’association regroupant des acteurs portugais des secteurs aéronautique, spatial et de défense.

Il vise à examiner des opportunités de coopération industrielle et technologique. L’AED Cluster Portugal fédère plus de 180 membres, dont des entreprises, universités et organismes de recherche. L’organisation accompagne le développement des filières aéronautique, spatiale et de défense portugaises ainsi que leur intégration dans des programmes internationaux.

Cette initiative intervient alors que Dassault Aviation a dévoilé qu’il avait remis officiellement une offre portant sur le Rafale aux autorités portugaises et à la Força Aérea Portuguesa (FAP) en juillet dernier.

L’armée de l’air portugaise doit en effet remplacer ses 28 F-16AM/BM, une flotte modernisée mais désormais décrite comme étant « en fin de vie » par le chef d’état-major général des forces armées portugaises, le général João Cartaxo Alves.

Le Rafale serait en concurrence avec le F-35A de Lockheed Martin, le Gripen E de Saab et l’Eurofighter Typhoon dans la perspective du remplacement des 28 F-16M de la Force aérienne portugaise. Lisbonne n’a toutefois pas encore ouvert d’appel d’offres ni de procédure formelle de sélection. La presse portugaise évoque un investissement de l’ordre de 2,5 à 3,5 milliards d’euros, sans qu’une enveloppe officielle n’ait été annoncée à ce stade.