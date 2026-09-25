Saab et l’Agence de l’investissement pour la défense du Canada (AID) ont signé un accord-cadre non contraignant ouvrant des négociations détaillées sur l’acquisition potentielle d’avions de veille et de contrôle aéroporté (AEW&C) GlobalEye pour l’Aviation royale canadienne (ARC). Cet accord définit le périmètre des discussions relatives à une flotte envisagée de 6 exemplaires, avec les systèmes associés, la formation, le soutien en service et les retombées industrielles au Canada. Il ne constitue à ce stade ni une commande ferme ni un engagement contractuel d’achat.

« Cet accord de principe témoigne de la solide collaboration entre Saab et le Canada et établit un cadre clair pour la prochaine étape de notre engagement. Grâce à un périmètre bien défini, nous sommes bien placés pour poursuivre les discussions et démontrer comment la solution AEW&C éprouvée et performante de Saab peut répondre aux exigences du Canada », a déclaré Micael Johansson, le PDG de l’avionneur suédois.

Ottawa avait annoncé en mai 2026 l’entrée en discussions avec Saab, retenu comme fournisseur privilégié pour une future capacité AEW&C. Le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6500 de Bombardier, produite au Canada. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.

Le Canada ne dispose actuellement d’aucun avion de commandement et de contrôle aéroporté, même si les 12 CP-140 Aurora (dérivé du P-3 Orion) de l’ARC contribuent à la surveillance et la reconnaissance maritime et terrestre. Avec cette nouvelle capacité, le Canada pourra détecter, suivre et hiérarchiser à grande distance des menaces, notamment des aéronefs, des missiles et des drones selon le gouvernement canadien. Selon l’AID, elle permetrait aussi de renforcer la contribution du Canada à la modernisation du NORAD et à la défense du continent, et accroîtrait la portée opérationnelle de l’ARC dans l’Arctique et d’autres régions éloignées.