(MRO Asia Pacific 2026) Revima a remporté un important contrat MRO à long terme avec la compagnie porte-drapeau taïwanaise China Airlines.

Le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU et des trains d’atterrissage a profité du salon MRO Asia Pacific à Singapour pour annoncer qu’il assurera le soutien complet des APU APS5000 de la future flotte de Boeing 787 de China Airlines via un contrat de type Power by the Hour (PBTH).

« Revima est extrêmement fière d’avoir été choisie par China Airlines, une compagnie aérienne internationale de premier plan reconnue pour son excellent niveau de sécurité et la satisfaction de ses passagers. Notre accord à long terme a été conçu pour apporter une valeur ajoutée maximale à China Airlines, en assurant une qualité optimale et une gestion du cycle de vie irréprochable des APU de sa flotte de B787. Notre offre unique de services numériques sera mise à disposition, incluant Predicare, Effifuel, Opticooling et Optipower, tous dédiés à une efficacité maximale des opérations au sol » a annoncé Olivier Legrand, le président du groupe Revima.

Les travaux de MRO devraient être assurés dans les installations ultramodernes de Revima en Normandie.

China airlines attend 24 Dreamliner (18 787-9 et 6 787-10), des appareils livrables à partir de la fin de l’année, et qui viendront progressivement remplacer ses A330-300.