Volotea annone qu'elle a transporté un nombre record de passagers en 2023, avec 10,4 millions de voyageurs dans ses appareils. Elle a réalisé environ 70 000 vols sur plus de 410 routes.



La compagnie promet une offre augmentée de 15 % pour 2024, ce qui devrait représenter entre 12,5 et 13 millions de sièges, sur 80 000 vols. Le réseau s'étoffera également et devrait compter 450 routes. Deux nouvelles bases seront ouvertes, à Brest (avril) et à Bari (juillet).



Ses augmentations de capacités seront soutenues par l'intégration de trois voire quatre Airbus de la famille A320 dans la flotte.



Elle prévoit également d'augmenter ses effectifs de près de 200 personnes pour atteindre 2 000 collaborateurs.



