Textron finalise l'acquisition de Pipistrel

Le groupe Textron a annoncé que l'acquisition de Pipistrel avait déjà été finalisée - et réalisée pour un montant de 218 millions d'euros. Elle avait été annoncée mi-mars. Textron s'intéresse au Velis Electro, le premier, et actuellement seul, avion électrique au monde à avoir obtenu une certification de type complète de l'EASA, ainsi qu'aux autres futurs modèles à propulsion hybride et électrique sur lesquels Pipistrel travaille.



Pipistrel restera une marque distincte au sein du groupe américain et intègrera la nouvelle division Textron eAviation. Son siège, son département de R&D et sa production demeureront en Slovénie et en Italie, mais Textron prévoit déjà des investissements pour étendre leurs capacités.



Ivo Boscarol, le fondateur et président de l'avionneur slovène, restera quant à lui actionnaire majoritaire de sa société durant deux ans, période pendant laquelle il apportera son expertise sur les plans et les stratégies produits.



Pipistrel aura accès à des ressources financières et techniques plus importantes, ainsi qu'au réseau mondial de vente et de support du groupe américain, ce qui lui permettra d'accélérer son développement et sa certification d'avions électriques et hybrides.



