Swiss libérée de son crédit auprès de la Confédération helvétique

Swiss a annoncé qu'elle avait remboursé le crédit bancaire garanti par la Confédération helvétique par anticipation à la fin du mois de mai. Elle se financera désormais de nouveau sur marché des capitaux.



L'échéance était prévue en 2025. Egalement soutenue par le groupe Lufthansa, Swiss souligne qu'elle n'a pas utilisé plus de la moitié de son crédit et qu'elle a versé près de 58 millions d'euros d'intérêts et de frais.



Elle explique la stabilisation de la pandémie et l'assouplissement des restrictions de voyage dans quasiment toutes les régions du monde ont permis à ses liquidités de s'améliorer.



La compagnie souligne également qu'elle a rempli toutes les obligations liées au crédit, notamment un développement proportionnel par rapport aux compagnies du groupe Lufthansa et la mise en place d'importantes mesures de réduction des coûts. Elle a notamment réduit sa flotte de 15% et ses effectifs de 1 700 équivalents temps plein à fin 2021.



(Photo © Swiss)