Singapore Airlines souscrit à la solution OptiClimb de SITA pour réduire ses émissions

Singapore Airlines décide à son tour de recourir à la solution OptiClimb désormais proposée par SITA pour optimiser sa consommation de carburant durant la montée.



La compagnie utilise la solution depuis le mois d'août sur sa flotte d'Airbus A350, après l'avoir testée et validée auparavant. SITA estime qu'elle pourrait lui permettre de réduire sa consommation et d'éviter ainsi le rejet de jusqu'à 15 000 tonnes de CO2 par an.



En effet, en s'appuyant sur les données spécifiques à un appareil (et leur historique) et une modélisation météorologique 4D, OptiClimb peut calculer la vitesse de montée optimale de cet appareil en fonction de son altitude, permettant l'économie de jusqu'à 5% du carburant utilisé durant cette phase de vol.



Singapore Airlines compte 61 A350-900 dans sa flotte.



(Photo © Singapore Airlines)