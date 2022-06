Safran va développer le train d'atterrissage d'un nouvel avion militaire de Lockheed Martin

Le groupe Safran annonce que sa filiale Safran Landing Systems Canada Inc. a remporté un contrat auprès de Lockheed Martin pour assurer la conception, le développement et la qualification d'une structure de train d'atterrissage pour un nouvel avion militaire encore bien mystérieux.



Aucun détail quant au programme concerné n'a en effet été révélé, Safran précisant cependant qu'il s'agit d'un avion militaire de nouvelle génération et que la structure « comprendra une conception inédite et sur mesure du train d'atterrissage avant et principal ».



« Nous sommes fiers de travailler avec Lockheed Martin sur ce projet à la pointe de la technologie en vue du développement de cette future plateforme » a déclaré Deane Weatherby, Président de Safran Landing Systems Canada Inc. « Safran Landing Systems apportera à Lockheed Martin toute son expertise d'ingénierie en matière de structure et de systèmes complets de trains d'atterrissage, afin de répondre aux exigences élevées du marché actuel » a-t-il ajouté.



Safran précise que tous les essais de qualification du train d'atterrissage seront réalisés à Toronto (Ontario).



Les derniers programmes connus de Lockheed Martin concernant l'aviation militaire sont évidemment le chasseur F-35 et les probables prototypes du programme NGAD (Next Generation Air Dominance) de l'US Air Force, possible successeur du F-22 Raptor. Lockheed Martin travaille aussi avec Airbus pour adapter la plateforme A330 à son programme d'avions ravitailleurs LMXT dans le cadre de la nouvelle compétition KC-Y de l'US Air Force.



Pour rappel, Safran Landing Systems est déjà présent sur une plateforme militaire américaine, avec le train avant du F/A-18E/F Super Hornet.



(Photo © Safran)