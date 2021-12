Première livraison mondiale pour le nouveau H160 d'Airbus Helicopters

Airbus a livré le tout premier exemplaire du H160 à l'opérateur japonais All Nippon Helicopter (ANH), filiale de la compagnie aérienne All Nippon Airways (ANA).



Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage s'était vu délivrer la certification de type en mai dernier par le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB), puis en septembre par l'Agence de l'aviation civile du Brésil. Le H160 est certifié en Europe depuis juillet 2020.



ANH exploite une flotte comprenant déjà cinq AS365 et cinq H135 pour les besoins des chaînes de télévision japonaises. Le nouveau H160 viendra d'ailleurs remplacer l'un des Dauphin d'ANH.



Les travaux de préparation de la mise en service du H160 au Japon ont commencé avec la mise en place de formations techniques au sein des installations d'Airbus Helicopters à Kobe. Un simulateur de la suite avionique Helionix du H160 a déjà été installé dans ses locaux pour parfaire les formations.



« C'est un honneur d'avoir ANH comme notre tout premier opérateur H160. Je tiens à remercier ANH pour sa confiance continue envers nos hélicoptères. Je suis également très fier du travail acharné et du dévouement de nos équipes en France et au Japon pour préparer la livraison. J'ai hâte de voir cet hélicoptère de nouvelle génération voler dans le ciel du Japon, jouer un rôle clé sur le marché de la collecte d'informations électroniques du pays », a déclaré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Le H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Propulsé par les turbines Arrano 1A de Safran Helicopter Engines, le H160 affiche une réduction de consommation en carburant de l'ordre de 15%.



(Photo © Airbus Helicopters)