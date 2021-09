Mammoth Freighters choisit d'installer son usine de conversion de 777 au Texas

Mammoth Freighters a conclu un accord stratégique à long terme avec GDC Technics afin de se doter des installations nécessaires à son programme de conversion de Boeing 777 en avions cargo. Celles-ci sont situées à l'Alliance airport de Fort Worth, au Texas.



Les installation de GDC Technics couvrent une surface de 78 000 m² et abritent six baies long-courrier qui pourront accueillir les 777-200LR et 777-300ER à convertir et entretenir, ainsi que des équipes déjà qualifiées.



« Nous voyons un énorme marché pour les programmes de conversion cargo. Couplés à nos services existants de MRO et VIP, ils positionnent GDC pour profiter d'une croissance continue sur le marché », indique Brad Foreman, le PDG de GDC Technics.



Mammoth Freighters avait annoncé le lancement de son programme de conversion au milieu du mois de septembre et a déjà sécurisé l'acquisition d'une dizaine d'appareils. Le premier à être converti, pour faire certifier les modifications, doit entrer en chantier au deuxième trimestre de 2022.