Magnetic MRO se réorganise en quatre divisions

La société estonienne Magnetic MRO annonce une réorganisation de ses activités qui touchent également certaines de ses filiales et sous-marques. L'ensemble de ces activités va par ailleurs être chapeauté par une holding baptisée « Magnetic Group ».



Ainsi, l'activité originelle de Magnetic MRO devient « Magnetic Maintenance » et regroupe les activités à fort besoin de main-d'oeuvre (maintenance en base, maintenance en ligne, MRO moteurs).



« Magnetic Assets » s'occupera pour sa part de toutes les activités d'actifs (leasing, trading...).



La division « Magnetic Creative » sera quant à elle en charge des activités conception et fabrication.



Enfin « Magnetic Talents » a pour but de réunir des spécialistes pour répondre aux besoins d'ingénierie et de formation de l'industrie.



(Photo © Magnetic Group)