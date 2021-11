Le redressement du transport aérien est en marche au Maroc

Le Royaume chérifien voit désormais un retour des volumes de trafic d'avant-pandémie à partir du 2024, avec un embellissement de la tendance dès l'année prochaine.



Selon le rapport des Établissements et entreprises publics (EEP), le trafic aérien devrait connaitre une reprise progressive estimée en 2022 à 60% du niveau de l'année de 2019 (15 millions de passagers), puis à 80% en 2023 (20 millions de passagers) avant de retrouver, en 2024, une activité normale proche de celle de l'année 2019 (25 millions de passagers).



L'an dernier, les aéroports marocains ont connu une baisse de 70% du trafic passagers (7,7 millions de passagers). Pour soutenir ses activités post-relance, l'EEP renseigne que l'Office national des aéroports (ONDA) prévoit d'investir jusqu'à 5 milliards de dirhams (595 millions de dollars) sur la période 2022-2024 dans le cadre d'un plan stratégique.



Les fonds seront principalement affectés à la modernisation des plateformes aéroportuaires de Rabat, Tanger, Agadir, Dakhla, Tétouan et Al Hoceïma.



Rappelons que, le Maroc a connu une croissance soutenue de son trafic aérien durant la période 2015-2019, avec une augmentation du nombre de passagers de 9% en moyenne et de façon annuelle.



