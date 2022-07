Le groupe ADP double son chiffre d'affaires et son trafic au 1er semestre

Le groupe ADP a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au premier semestre 2022, doublé par rapport à la même période de l'année dernière (+92,2% hors prise en compte de l'aéroport d'Almaty, intégré au groupe en mai 2021).



Il attribue ce résultat à la forte hausse du trafic constatée sur la période. Au niveau du groupe, il a plus que doublé (+134,4%) avec 118,2 millions de passagers. La croissance à Paris est encore plus spectaculaire puisque le nombre de passagers a gagné 249,2% à 37,5 millions. Le trafic est ainsi à 72% de son niveau de 2019.



L'EBITDA et le résultat net se sont eux aussi beaucoup améliorés, atteignant respectivement 702 millions d'euros (+ 547 millions par rapport à 2021) et 160 millions d'euros (redevenant positif).



Au vu de sa progression au premier semestre, le groupe ADP a revu à la hausse ses hypothèses de trafic mi-juillet et estime qu'il se trouvera entre 74% et 84% de son niveau de 2019 cette année (contre une prévision initiale de 70% à 80%). Les estimations pour Paris ont également gagné deux points de pourcentage et se situent entre 72% et 82% de leur niveau de 2019. Par conséquent, les hypothèses d'EBITDA ont-elles aussi augmenté de deux points et visent désormais 32% à 37% du chiffre d'affaires.



(Photo © Gwen Le Bras pour le Groupe ADP)