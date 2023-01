Le Boeing 737 MAX vole de nouveau en Chine

Selon le site de suivi des vols Flightradar24, un Boeing 737 MAX 8 de China Southern Airlines a réalisé un premier vol commercial le 13 février, entre Guangzhou et Zhengzhou.



Il s'agit du premier vol d'un 737 MAX en Chine depuis que la flotte mondiale avait été clouée au sol en mars 2019. Depuis, la plupart des pays ont de nouveau autorisé l'appareil à voler - après modification - mais la Chine avait tardé, sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis.



Cependant, depuis le mois d'octobre dernier, les autorités chinoises avaient jugé l'appareil sûr.



Le retour en service du 737 MAX en Chine intervient alors que le pays vient d'abandonner sa très stricte politique 0 covid et que la demande de voyage connaît un très fort rebond, d'autant que les festivités du nouvel an approchent.



Le carnet de commandes de Boeing indique que 93 737 MAX ont été livrés à des compagnies chinoises entre 2017 et 2019. Par ailleurs, l'avionneur avait indiqué que 138 appareils supplémentaires destinés à ce marché avaient été produits mais étaient en attente de livraison.



(Image © Boeing)