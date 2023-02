Le 1000e F-35 va entamer son assemblage final

L'assemblage final du 1000e F-35 Lightning II de Lockheed Martin a commencé. BAE Systems a annoncé avoir livré à l'avionneur américain la section arrière de fuselage de l'appareil, un élément assemblé de son usine de Samlesbury dans le nord de l'Angleterre.



Cette étape intervient 18 ans après la livraison du premier élément de ce type en 2005. BAE Systems est en effet présent sur le programme Joint Strike Fighter (JSF) depuis son lancement, accompagné de plus de 500 entreprises du Royaume-Uni au niveau de sa chaîne d'approvisionnement.



« Le programme F-35 stimule la croissance économique et la prospérité du Royaume-Uni en injectant environ 41 milliards de livres sterling dans l'économie britannique et en soutenant plus de 20 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement britannique » , a annoncé à cette occasion Bridget Lauderdale, vice-présidente de Lockheed Martin et directrice générale du programme F-35.



BAE Systems a précisé que son site de production Samlesbury peut livrer jusqu'à 160 sous-ensembles de ce type par an.



